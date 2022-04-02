СКА уступил ЦСКА в первом матче финальной серии Западной конференции. Игра состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась победой москвичей 3:1.

Счёт уже на второй минуте встречи открыл Максим Соркин с передачи Богдана Киселевича. На 23-й минуте Андрей Кузьменко реализовал большинство и сделал счёт равным. Ассистировали ему Микко Лехтонен и Антон Бурдасов.

В третьем периоде Александр Попов с передачи Андрея Светлакова на 57-й минуте вывел ЦСКА вперёд, а на 59-й Владислав Каменев поразил пустые ворота.

Вторая игра серии пройдёт 4 апреля также в Санкт-Петербурге, третий и четвёртый матч состоятся в Москве 6 и 8 апреля.