Состоялись три матча 23-го тура чемпионата России по футболу. В Ростове-на-Дону «Ростов» под руководством Валерия Карпина проиграл дома «Нижнему Новгороду», который возглавляет Александр Кержаков, со счётом 1:2.

Все три гола были забиты в первом тайме. Канадский форвард гостей Ричи Эннин открыл счёт на седьмой минуте, Кирилл Щетинин забил ответный мяч на 25-й минуте, Дмитрий Стоцкий на первой добавленной минуте с передачи Эннина провёл победный гол. Это первое поражение «Ростова» после возвращения Карпина.

«Уфа» с таким же счётом одолела на выезде «Крылья Советов» — 2:1. Уфимец Юрий Журавлёв забил на 12-й минуте, Фернандо Констанца на 68-й сравнял счёт, на 87-й Гамид Агаларов точным ударом принёс «Уфе» победу. Для Агаларова гол стал 15-м в сезоне.

Ещё в одной игре «Арсенал» и «Ахмат» голов не забили — 0:0. Четвёртый сегодняшний матч «Локомотив» — «Спартак» стартовал с часовым опозданием из-за снегопада в Москве.