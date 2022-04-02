Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что пропустит большую часть грунтового сезона из-за болезни. В социальной сети вторая ракетка мира рассказал, что последние месяцы он играл с грыжей.

«Мы вместе с командой приняли решение сделать операцию. Восстановление займёт 1-2 месяца. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на корт», — написал Медведев.

Последним турниром для Медведева на данный момент стал Miami Open, в котором он дошёл до 1/4 финала. 31 марта россиянин уступил поляку Хуберту Хуркачу — 6:7 (5:7), 3:6. В начале марта Медведев занимал первое место в рейтинге ATP.