«Локомотив» обыграл «Спартак» в центральном матче 23-го тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Единственный мяч провёл новичок команды Вильсон Исидор на 85-й минуте встречи.

Команды играли в следующих составах:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампаси, Тикнизян (Рыбус, 75), Керк, Бека-Бека, Бабкин (Петров, 61), Марадишвили, Кухта (Рыбчинский, 90+2), Исидор.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Кофрие, Джикия (Жиго, 54), Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра, Мозес, Бакаев (Соболев, 65), Промес, Николсон (Игнатов, 79).

«Локомотив» благодаря победе набрал 37 очков и вышел на пятое место в таблице. От идущего четвёртым «Сочи» его отделяет 1 балл. «Спартак» остался на десятой позиции с 27 очками. По итогам игрового дня его обошёл в таблице «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова.