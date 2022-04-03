В ночь на 3 апреля в Национальной хоккейной лиге состоялось девять матчей регулярного чемпионата. Предлагаем оценить выступления в них российских хоккеистов.

Рекорд Капризова

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и отдал передачу в игре с «Каролиной» (3:1). Российский форвард установил клубный рекорд по числу очков за сезон. На счету Капризова 85 баллов результативности (39 шайб + 46 передач). Он побил достижение Марианна Габорика (83), установленное в 2008 году. Ещё один гол у «Миннесоты» забил Дмитрий Куликов. Андрей Свечников из «Каролины» очков не набрал.

Ложка мёда для Проворова

В другой встрече «Филадельфия» уступила «Торонто» 3:6. Однако как минимум один игрок «Флайерз» может занести встречу себе в актив. Иван Проворов вышел в первом звене и оказался причастен ко всем голам команды. На его счету два гола и одна результативная передача. В составе победителей на лёд вышли Иван Любушкин и Илья Михеев.

Кучеров отжигает

Три очка результативности набрал и российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он забросил шайбу и отдал два голевых паса в игре с «Монреалем». Несмотря на его усилия, «Лайтнинг» проиграли по буллитам 4:5. Сам Кучеров не реализовал послематчевый бросок. В игре также принял участие защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, а вот основной вратарь Андрей Василевский остался в запасе. В составе победителей сыграл Александр Романов.

Барбашев, Тарасенко и Бучневич

Значимую роль россияне сыграли и в победе «Сент-Луиса» над «Калгари» — 6:4. Иван Барбашев забросил шайбу, а Павел Бучневич и Владимир Тарасенко отдали по голевой передаче. Алексей Торопченко очков не набрал, как и защитник «Флеймз» Никита Задоров.

Наместников снова на своём месте

Форвард «Далласа» Владислав Наместников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (5:4). На счету Дениса Гурьянова одна передача, а вот их одноклубник Александр Радулов и Александр Барабанов из «Шаркс» остались сегодня без очков.

Неудачливый Бобровский

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, ставший третьей звездой НХЛ в марте, сегодняшнюю игру провёл неудачно. В матче с «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) он отразил 19 бросков из 25 и был заменён в третьем периоде на Спенсера Найта. Его одноклубник Максим Мамин очков не набрал.

Малкин и остальные

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов отдал голевой пас в игре с «Бостоном» (2:5), а Владислав Гавриков очков не набрал.

Без очков результативности ушли со льда нападающие «Колорадо» и «Питтсбурга» Валерий Ничушкин и Евгений Малкин. В поединке их команд сильнее оказались «Эвеланш» — 3:2

В единственном матче без россиян «Лос-Анджелес» победил «Виннипег» 3:2.