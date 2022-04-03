Необычный результат был зафиксирован на старте сезона четвёртого шведского дивизиона между «Акрополисом» и «Стоксундом». Хозяева матча «Акрополис» умудрились проиграть встречу со счётом 0:28.

13 голов «Стоксунд» забил в первом тайме, 15 — во втором.

Примечательно, что в прошлом сезоне «Акрополис» играл дивизионом выше и вылетел по итогам стыков.

Однако объективные причины у такого поражения есть: перед сезоном «Акрополис» был на грани банкротства. Судьба клуба решилась в последний момент, и к стартовому матчу первенства команда подошла в составе из 14 человек, без сборов и почти без тренировок.

В четвёртом шведском дивизионе (лига 2) команды поделены на шесть подгрупп. В группе «Акрополиса» 14 команд проведут двухкруговой турнир. Первое место пройдёт напрямую в третий дивизион, второе сыграет в стыках, а две худших команды вылетят рангом ниже.