Серебряный призёр чемпионата мира-2012 Алёна Леонова прокомментировала срыв Александры Трусовой на Олимпийских играх 2022 года. В произвольной программе Трусова первой в истории женского одиночного катания сделала пять четверных прыжков, но в итоге по сумме баллов осталась лишь второй. После оглашения оценок она разрыдалась и заявила, что ненавидит фигурное катание.

«Саша такая рисковая девчонка, всегда стоит на своем, и немного обидно за нее. Хотелось, чтобы она урвала этот заслуженный ею кусок, — приводит «Матч ТВ» слова Леоновой. — С другой стороны, серебряная медаль Олимпиады — это тоже очень круто, престижно и дорогого стоит. Понятно, что в моменте эмоции взяли верх, но Саша повзрослеет и все поймет. И, может, даже пожалеет о том, что тогда говорила».

Золото в состязаниях женщин взяла соотечественница Трусовой Анна Щербакова.