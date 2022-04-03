Трёхкратный олимпийский чемпион-2022 по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем марафона на чемпионате России, проходящем в Сыктывкаре. Представитель Архангельской области преодолел 50-километровую дистанцию свободным стилем за 2 часа 9 минут 29,4 секунды.

На 21,4 секунды отстал от него представитель Татарстана Андрей Ларьков. Тройку замкнул лыжник из Красноярского края Андрей Мельниченко, отставание которого составило 35,7 секунд.

Ранее состоялись соревнования у женщин, которые также выиграла представительница Архангельской области Наталья Непряева.