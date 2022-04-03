Лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова стала победительницей масс-старта на чемпионате России. Дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой преодолела дистанцию за 36 минут 53,6 секунды, трижды промазав на огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Сливко. Она допустила один промах и отстала от Резцовой на 18 секунд. Тройку лидеров замкнула Светлана Миронова. Её отставание составило 31,9 секунды при трёх промахах.

На чемпионате России, который проходит в Тюмени, в программе осталась одна гонка — мужская эстафета. Она состоится также сегодня.