В Тюмени завершился чемпионат России по биатлону. Последней в программе была мужская эстафета.

Победу в гонке одержала первая сборная Ханты-Мансийского автономного округа. В её составе выступали Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев. Команда пробежала дистанцию за 1 час 18 минут 7,9 секунды, использовав пять дополнительных патронов.

Серебро взяла сборная Белоруссии, выступающая по приглашению СБР. Её представляли Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин и Никита Лобастов. Отставание белорусов составило 6,1 секунды.

Третьей финишировала команда Центрального федерального округа, за которую бежали Илья Гаврилов, Артём Смирнов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов. Они отстали от победителей на 32,2 секунды.