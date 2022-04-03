Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал о волне негатива, с которой столкнулся после заявления о поддержке российских спортсменов. Ранее в интервью российским СМИ Фуркад-старший выразил мнение, что отстранение биатлонистов из России от международных стартов было неправильным решением.

«После интервью я получил сотню сообщений, полных ненависти, — написал Фуркад в социальной сети. — Я уже сказал, что не поддерживаю это решение и считаю его контрпродуктивным и лицемерным.

Некоторые спортсмены из Западной Европы удобно уселись на диване и говорят, что нужно занять позицию, нужно оправдываться за то, что ты был частью этого».

Фуркад также выразил возмущение, что те же спортсмены не протестовали против проведения Олимпиады-2022 в Китае, где, по его словам, правительство угнетает уйгуров. Он напомнил и о нарушении прав человека в Катаре, стране-хозяйке ЧМ-2022, а также о проведении Гран-при Саудовской Аравии в «Формуле-1».