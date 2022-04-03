Сегодня, 3 апреля, состоится заключительный матч 23-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Сочи» примет «Зенит». Игра состоится на стадионе «Фишт» и стартует в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь и на канале «Матч ТВ».

В первом круге нынешнего сезона сочинцы преподнесли сенсацию, обыграв «Зенит» на выезде со счётом 2:1. Это была пятая встреча команд в истории, в четырёх предыдущих побеждали петербуржцы.

«Зенит» не проигрывает в чемпионате России 11 матчей подряд (7 побед, 4 ничьи). В таблице РПЛ петербуржцы занимают первое место с 48 очками, на 5 очков опережая «Динамо». «Сочи» идёт четвёртым с 38 баллами.