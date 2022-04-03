1 апреля состоялась самая странная жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира-2022. Из-за ковидных переносов и геополитической ситуации группы ЧМ были сформированы не до конца: ещё трёх участников финальной стадии мы узнаем не раньше лета. Но уже сейчас можно оценить группы и сделать прогнозы, кто пробьётся в плей-офф, а кто поедет домой уже после трёх матчей. Попробуем это сделать и мы по каждой из восьми групп. В каждом описании группы мы укажем места, которые команды займут по нашей версии.

Группа A. Нидерланды, Катар, Эквадор, Сенегал

В этой группе есть очевидный фаворит – голландцы выглядят на голову сильнее остальных соперников. В борьбе за второе место, скорее всего, победителем выйдет Катар: команду ждёт не только поддержка болельщиков, но и традиционно лояльное домашнее судейство. Эквадор регулярно попадает на чемпионаты мира, пользуясь в отборочном цикле преимуществом своего поля: соперникам приходится играть в эквадорском высокогорье, что часто сказывается на качестве их выступлений. А вот в финальной стадии ждать подвигов от экваториальной страны не стоит.

Как не стоит ждать новых сенсаций от Сенегала. В 2002 году команда неожиданно добралась до четвертьфинала, обыграв в матче открытия действующих чемпионов мира Францию, но сейчас у сенегальцев далеко не тот состав, что мог бы штурмовать плей-офф.

Группа B. Англия, Уэльс, США, Иран

Прогнозы в группе B стоит начинать с того, кто вообще попадёт туда из стыковых матчей Европы. Мы могли это узнать уже 29 марта, но намеченная на 24 марта встреча Шотландии и Украины не состоялась по понятным причинам.

Тем не менее, кто бы ни вышел победителем в этой встрече, Уэльс выглядит фаворитом в обоих потенциальных матчах. Однако сбрасывать со счетов Шотландию и Украину не стоит: одноматчевое противостояние может преподнести сюрпризы (матч Италия – Северная Македония тому доказательство).

Англия в последние годы выглядит очень сильно и вполне вероятно, что на ЧМ-2022 снова дойдёт до полуфинала. А вот за второе место развернётся борьба между США и Уэльсом. В ней, скорее всего, на первый план выйдут индивидуальные действия, а своего Гарета Бэйла (даже нынешнего Гарета Бэйла) у американцев просто нет.

Ирану же одного Сердара Азмуна явно недостаточно для серьёзной борьбы.

Группа C. Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

Аргентина должна легко выиграть группу, даже если Лионель Месси будет в плохой форме. А вот в борьбе за вторую позицию рискнём поставить на Мексику. Польша по традиции уверенно пробивается в финальные этапы крупных турниров и так же традиционно проваливается в них. Мексиканцы в этом плане выглядят предпочтительнее. Да и больно кусать европейцев они давно научились.

Саудовская Аравия – это гипертрофированная версия Польши. Сборная почти всегда уверенно пробивается на ЧМ, но на самом турнире выступает мальчиками для битья. Вряд ли этот турнир будет исключением.

Группа D. Франция, Дания, Перу, Тунис

Самая простая для прогноза группа: Франция и Дания на голову сильнее соперников, так что без проблем должны пробиваться в 1/8 финала, а в очном поединке определять победителя группы.

Сборная Перу по идее должна проходить на ЧМ, но победитель азиатского отбора вполне может преподнести сюрприз. Если им станет Австралия. Если же в межконтинентальный стык пробьются ОАЭ, то шансов у них изначально будет мало. Что представляет собой нынешний Тунис, пока остаётся загадкой.

Группа E. Германия, Испания, Коста-Рика, Япония

Ещё одна лёгкая для прогноза группа. Здесь вопросы упираются лишь в то, кто займёт в группе первое место, а кто второе. Испания и Германия сейчас выглядят примерно равными по силе. Но немцам фанаты не простят ещё один провал на крупном турнире, так что на полях Катара они должны будут рвать и метать, начиная с группового этапа.

Коста-Рика должна без проблем побеждать в стыках Новую Зеландию и проходить на ЧМ. Но вот в самой группе ждать от них повторения подвигов 2014 года, пожалуй, не стоит. Скорей всего, у них с Японией развернётся борьба за почётное третье место в группе.

Группа F. Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

Золотое поколение сборной Бельгии неумолимо стареет, особенно в зоне защиты. Но из группы они выходить обязаны. А вот ждать от них серьёзных достижений на этом ЧМ, пожалуй, уже не стоит.

Лучшие годы Хорватии тоже уже позади, но команде второй раз откровенно везёт с группой. Сперва в отборочном цикле им попались весьма лёгкие соперники (включая Россию), а в финальной стадии они также обязаны выходить из такого квартета. Марокко может в лучшем случае немного пободаться с европейцами, Канада здесь очевидный гость.

Группа G. Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

Пожалуй, здесь развернётся самая ожесточённая борьба за второе место. Неймар и компания легко выиграют группу, а вот вторым участником плей-офф может стать любая из оставшихся трёх команд. В этом противостоянии поставим на более стабильную Швейцарию. Сербы часто сдают в ключевой момент, а у Камеруна очень многое будет зависеть от атмосферы в команде.

Группа H. Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Главную сенсацию на групповом этапе ждём в группе H. Португалия должна её выиграть, а в борьбе за второе место Гана вполне способна отомстить Уругваю за четвертьфинал 2010 года. Уругвайцы в последние годы не впечатляют, а ганцы способны собираться на чемпионаты мира. Впрочем, сбрасывать со счетов Сон Хын Мина и других корейцев тоже не стоит.

1/8 финала

Если наши прогнозы сбудутся, то нас ждут следующие матчи 1/8 финала:

Нидерланды — Уэльс

Аргентина — Дания

Германия — Хорватия

Бразилия — Гана

Англия — Катар

Франция — Мексика

Бельгия — Испания

Португалия – Швейцария

Из восьми потенциальных пар в большинстве, скорей всего, выиграют победители своих групп. Исключением выглядит матч Бельгия – Испания, где пиренейцы смотрятся фаворитами. Также рискнём поставить на сенсацию в матче Аргентина – Дания: скандинавская сборная созрела на большие подвиги.

Самым напряжённым выглядит матч Португалия – Швейцария, где дело вполне может дойти до овертайма, но опыт должен взять своё.

1/4 финала, 1/2 финала, финал

Если все наши прогнозы окажутся верными, то в четвертьфинале сыграют:

Нидерланды – Дания

Германия – Бразилия

Англия – Франция

Испания – Португалия

И вот на этой стадии делать правдоподобные прогнозы уже не представляется возможным: очень многое будет зависеть от формы команд, от их травмированных и дисквалифицированных игроков и даже от везения. На данный момент при таких раскладах полуфиналистами видятся:

Дания – Бразилия

Франция – Испания

В финал попадут Бразилия – Франция, а победителями, вероятно, в этот раз станут бразильцы.

Впрочем, не забывайте, что футбол мы любим в первую очередь за его непредсказуемость. На ЧМ-2018, например, никто не ожидал, что Германия вообще не выйдет из группы. Так что ждём ноября!