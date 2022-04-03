Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад пожаловался на оскорбления в социальных сетях. Причиной стала публичная поддержка его старшим братом Симоном российских биатлонистов. Симон Фуркад в январе на юниорском чемпионате мира вывесил флаг России в вакс-кабине, а на днях дал интервью российским СМИ, в которых назвал необоснованным отстранение россиян от международных стартов.

Позднее Фуркад-старший написал в соцсетях о травле со стороны фанатов, а Мартен лайкнул этот пост.

«Я получаю оскорбления за то, что мой брат высказал свою позицию, — цитирует NRK Фуркада-младшего».

2 марта Международный союз биатлонистов в связи с санкциями отстранил всех российских и белорусских спортсменов от международных стартов.