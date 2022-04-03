«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. За 90 минут счёт так и не был открыт — 0:0.

Сине-бело-голубые играли в следующем составе: Кержаков — Сутормин (Юри Алберто, 66), Чистяков, Сантос, Круговой (Алип, 86) — Барриос, Кузяев — Малком, Клаудиньо, Мостовой — Дзюба (Сергеев, 66).

«Зенит», несмотря на потерю очков, сохранил по итогам тура первое место. На счету подопечных Сергея Семака 49 очков, на 3 балла отстаёт «Динамо». «Сочи» набрал 39 очков и остался четвёртым.

«Зенит» второй раз в сезоне не может обыграть сочинцев — игра первого круга в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей 2:1.