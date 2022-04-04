В ночь на 4 апреля в Национальной хоккейной лиге состоялись девять матчей регулярного чемпионата. Российские хоккеисты по традиции были заметными фигурами, а NVsport по традиции рассказывает об их успехах.

Овечкин штурмует новые высоты

«Вашингтон» уступил на своём льду «Миннесоте» — 1:5. В эпизоде с единственной шайбой столичной команды голевые пасы отдали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для Овечкина это очко стало 1399-м в НХЛ, по этому показателю он вышел на 21-е место в истории, обойдя Яри Кури (1398). Для того, чтобы войти в топ-20, Овечкину надо набрать ещё 10 очков – у Дэйла Хаверчука их 1409. Лидирует по-прежнему Уэйн Гретцки (2857).

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал, «вхолостую» выступили и российские легионеры «Миннесоты» — Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов.

Панарин – вторая звезда матча

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал результативный пас в матче против «Филадельфии». Форвард был признан второй звездой встречи, но его команда уступила по буллитам 3:4. При этом сам Панарин не реализовал послематчевый бросок. Ворота ньюйоркцев защищал Игорь Шестёркин, отразивший 23 броска из 26. В составе победителей на лёд вышел Иван Проворов.

Защитники-бомбардиры

Защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев забили по голу в игре с «Детройтом» (5:2). На счету Зайцева также голевой пас.

Остальные

«Вегас» с Евгением Дадоновым в овертайме одолел «Сан-Хосе» с Василием Подколзиным – 3:2. «Даллас» с Денисом Гурьяновым и Владиславом Наместниковым уступил «Сиэтлу» 1:4.

«Флорида» победила «Баффало» 5:3, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе. Не вышел на лёд и голкипер «Айлендерс» Семён Варламов в игре с «Нью-Джерси» (4:3). Его соотечественник и конкурент Илья Сорокин восстанавливается после травмы.

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов также остался в запасе на игру с «Чикаго» (3:2 ОТ).

Наконец «Эдмонтон» разгромил «Анахайм» 6:1.