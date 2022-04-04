Российская теннисистка Вера Звонарёва стала победительницей турнира в Майами в парном разряде. В финальном матче 37-летняя спортсменка и её напарница немка Лаура Зигемунд обыграли ещё одну россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс, «посеянных» под номером 1.

Счёт матча — 7:6 (7:3), 7:5. Игра длилась 1 час 53 минуты, Звонарёва и Зигемунд 6 раз подавали навылет и допустили две двойных ошибки. На счету Кудерметовой и Мертенс три эйса и три двойных.

В первом сете дуэты отобрали друг у друга по одной подаче, во втором Зигемунд и Звонарёва сделали два брейка на двух последних подачах соперниц, а Кудерметова и Мертенс взяли чужую подачу один раз.

Звонарёва — первая российская победительница турнира в Майами в парном разряде с 2013 года. 9 лет назад ей в третий раз стала Надежда Петрова, выступавшая в дуэте со словенкой Катариной Среботник. Также турнир выигрывали Светлана Кузнецова (дважды) и Мария Кириленко.