С 1 по 3 апреля состоялись восемь матчей 23-го тура чемпионата России по футболу. Всего команды забили 17 мячей, при этом хозяева поля смогли выиграть только один раз, и тот – в дерби команд из Москвы. Гости победили целых четыре раза, а ещё трижды была зафиксирована ничья, причем в двух случаях – нулевая. NVsport рассказывает о ключевых событиях 23-го тура РПЛ.

Снег тура. «Локомотив» — «Спартак» — 1:0 (Исидор)

Московское дерби остаётся московским дерби, в какой бы ужасной форме ни был «Спартак». Как обычно в матче с красно-белыми, не обошлось без очередных скандалов. Напавший на Москву снегопад так сильно завалил поле, что игру пришлось переносить на целый час. При этом спартаковцы долго отказывались выходить на матч, а жена владельца клуба Зарема Салихова назвала проведение игры в таких условиях варварством.

Также в первом тайме не был засчитан гол Квинси Промеса, что стало поводом завести старую пластинку об антиспартаковском заговоре. Ну а «Локомотив» не жаловался ни на заговоры, ни на погоду, а просто забил гол в концовке встречи. «Спартак» в таблице уже десятый, а от зоны вылета его отделяет каких-то шесть очков.

Матч тура. «Сочи» — «Зенит» — 0:0

СМИ поголовно называют матчем тура столичное дерби, но как-то странно давать такое определение игре пятой и десятой команд чемпионата, когда на следующий день встречались первая и четвёртая.

«Сочи» долго называли «фарм-клубом» «Зенита» и считали, что южане легко будут отдавать очки в играх со «старшим товарищем». Но команда Владимира Федотова ещё в первом круге посрамила скептиков, победив «Зенит» в Санкт-Петербурге. Взять реванш в Сочи подопечным Сергея Семака также не получилось. «Зенит» дважды в сезоне не смог обыграть «Сочи» и возродил интригу в борьбе за чемпионство.

Сенсация тура. ЦСКА – «Урал» — 2:2 (Дивеев, Языджи – Бийол-автогол, Бикфалви)

«Урал» в этом сезоне больше мучается, чем играет, особенно в атаке. Казалось, набравший ход ЦСКА легко заберёт дома три очка, но не тут-то было. Армейцы открыли счёт на третьей минуте, но уже на седьмой «Урал» сравнял благодаря автоголу Яки Бийола. А в начале второго тайма и вовсе вышел вперёд. Всё шло к победе «Урала», но на четвёртой добавленной минуте был назначен пенальти в ворота екатеринбуржцев, а на сотой (!) минуте арбитр Игорь Панин не дал 11-метровый в ворота армейцев. Очередная игра РПЛ закончилась скандалом…

Скандал тура. «Краснодар» — «Динамо» — 0:1 (Фомин)

…Но более громкие возмущения раздавались из Краснодара. «Быки» устроили зарубу с «Динамо», и всё решил пенальти на последней минуте первого тайма. Бывший арбитр Станислав Сухина назвал решение судьи ошибочным, а «Краснодар» подал жалобу в ЭСК.

Дуэль тура. Валерий Карпин и Александр Кержаков. «Ростов» — «Нижний Новгород» — 1:2 (Щетинин – Эннин, Стоцкий)

«Нижний Новгород» и «Ростов» в этом сезоне лихорадит не по-детски. У дончан сменилось несколько тренеров, и в итоге клуб вернул Валерия Карпина. Молодой Александр Кержаков делает первые шаги на элитном уровне, и его подопечные пока очень нестабильны. В 2002 году Карпин и Кержаков ненадолго пересеклись в сборной России – первый уже заканчивал карьеру, второй – только начинал. В этот раз, несмотря на прогнозы, сильнее оказалось молодое поколение.

Характер тура. «Рубин» — «Химки» — 2:3 (Онугха, Тихий-автогол – Глушаков, Кухарчук, Волков)

Настоящий боевой характер появили воспрявшие духом «Химки». Пропустив от «Рубина» в начале второго тайма, уже через шесть минут подмосковная команда вела в счёте. В конце встречи Дмитрий Тихий забил в свои ворота, и казалось, что победа уплыла от химчан. Но Захар Волков на 90-й минуте всё же принёс команде победу. «Химки» начинают выбираться из ямы, а у «Рубина» дела совсем плохи: в последних восьми матчах команда Леонида Слуцкого проиграла семь раз.

Гол тура. Ричлорд Эннин, «Нижний Новгород»

Темнокожий канадец в начале первого тайма эффектно принял мяч в штрафной, обыграл двух соперников и забил гол с острого угла. Этот мяч особенный ещё и потому, что Эннин стал первым канадцем, отличившимся в матче РПЛ. Футбол в Канаде на подъёме – недаром сборная пробилась на чемпионат мира-2022.

6 апреля в РПЛ будет сыгран перенесённый матч 19-го тура «Ростов» — «Крылья Советов», а с 9 по 10 апреля состоятся восемь игр 24-го тура. «Зениту» 9 апреля предстоит выездная встреча с «Ахматом», начало — в 19:30.