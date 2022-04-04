Сегодня, 4 апреля, СКА встретится с ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Полуфинал Кубка Гагарина пройдёт в Ледовом дворце Санкт-Петербурге и стартует в 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча СКА — ЦСКА можно посмотреть здесь.

В первой игре в Санкт-Петербурге ЦСКА победил 3:1.

В текущем сезоне армейские клубы успели провести три матча. В первых двух ЦСКА победил 4:0 и 3:1, а в третьей СКА одолел соперника — 3:2.

Предыдущие два сезона (за исключением прерванного Кубка Гагарина-2020) ЦСКА и СКА также встречались в финале «Запада», и все три раза победили москвичи. В 2021 году ЦСКА выиграл серию 4-2, в 2019-м — 4-3, в 2018-м — 4-2.

В 2016 году ЦСКА также выиграл серию 4-0, а в 2015-м первенствовали петербуржцы — 4-3.