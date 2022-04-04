Карьера биатлониста Симона Фуркада в целом сложилась успешно: у него были и победа на ЧМ, и выигрыши этапов Кубка мира. Но всё же он больше запомнился как менее удачливый старший брат суперзвезды Мартена Фуркада. Однако последние месяцы имя Симона в мире биатлона и за его пределами гремит гораздо громче. Разбираемся, что же произошло и какие последствия это будет иметь для Фуркада.

Флаг России от Фуркада

Всё началось в конце февраля на юниорском чемпионате мира по биатлону. После известных событий 24 февраля весь спортивный мир отвернулся от России и стал вводить беспрецедентные санкции в отношении нашего спорта. В эти дни в США проходил юниорский чемпионат мира. Российские биатлонисты были сперва лишены своего флага, а затем и вовсе отстранены от участия.

Флаг России оказался под запретом, но он чудесным образом оказался на российской вакс-кабине (помещении, где готовят лыжи к старту).

Оказалось, что его повесил Симон Фуркад, входивший в тренерский штаб юниорской сборной Франции.

Сразу после отстранения России Фуркад был одним из немногих, кто поддержал наших спортсменов:

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше».

Порванный флаг Франции

31 марта стали известны удивительные подробности, откуда Фуркад вообще взял флаг России. Тренер Юрий Батманов рассказал, что прославленный биатлонист пошёл на весьма экстравагантный поступок:

«Он сделал его из французского: разорвал его, поменял местами цвета и наклеил его на вакс-кабину».

Кстати, во Франции действует закон против публичного надругательства над государственным флагом: за осквернение французского триколора можно получить штраф до 7500 евро и тюремный срок до шести месяцев. Правда, Фуркад рвал флаг не публично, так что вряд ли его ждёт уголовное преследование.

«Отстранение России – неправильное решение»

Сразу после того, как выяснились подробности истории с флагом, Фуркад дал интервью российским СМИ и повторил свои мысли, которые высказывал ещё в середине марта:

«Для меня это неправильное решение. В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство. Однако мне не кажется, что российскому правительству в данный момент это так важно».

Губерниев и «демократическая Франция»

Мнения о том, что может грозить Фуркаду за поддержку России, разделились. Однако комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что тренер не будет наказан за слова:

«Симон Фуркад — молодец. Спасибо ему большое. У Фуркада из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живёт в демократической Франции».

Травля

Если преследования от правительства Фуркаду ждать, пожалуй, не стоит, то вот гарантировать ему защиту от критики обычных пользователей уже никто не может.

Экс-биатлонист пожаловался, что столкнулся со шквалом негатива. Досталось и его брату Мартену. Младший Фуркад лайкнул пост Симона по поводу российских спортсменов и тоже получил порцию хейта.

«Я получаю оскорбления за то, что мой брат высказал свою позицию», — пожаловался Мартен.

Гражданство России для Фуркада

Не смогли пройти мимо ситуацию с Фуркадом и депутаты Госдумы. Так Дмитрий Свищев уличил «хвалёную европейскую демократию» в лицемерии и призвал министерство внутренних дел Франции обеспечить защиту Симону.

А другой депутат, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и вовсе предложила дать Фуркаду-старшему гражданство России.

Что грозит Фуркаду?

Если вкратце, то Фуркаду не грозит вообще ничего. Шумиха по поводу его высказываний в России поднялась гораздо сильнее, чем во Франции. Там серьёзного резонанса слова поддержки не вызвали, тем более Фуркад высказывался в поддержку не политики России, а спортсменов.

А историю с разорванным флагом, похоже, во французском инфополе вообще не обсуждают. В результате Фуркада ждёт разве что небольшая волна вечно недовольных пользователей социальных сетей. А таких полно в любых странах, и главный плюс в том, что они очень быстро переключают своё внимание и находят новые объекты хейта. Так что совсем скоро эта история затихнет. Фуркад останется в штабе сборной, а защита МВД, которую требует Дмитрий Свищев, ему точно не нужна. Осталось лишь дождаться возвращения России в мировой биатлон.