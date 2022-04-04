Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова получат почётные грамоты от Московской городской думы, сообщает «РИА Новости». Данное решение приняла комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Аналогичную награду получит их тренер Этери Тутберидзе.

Все три фигуристки завоевали медали на Олимпийских играх в Пекине. Валиева взяла золото в командном турнире, Щербакова стала победительницей в состязаниях одиночниц, а Трусова взяла серебро.

Также все три фигуристки завоевали призовые места на чемпионатах России и Европы в сезоне-2021/22. Валиева оба раза стала первой, Щербакова взяла серебро ЧЕ и бронзу ЧР, Трусова, напротив, стала третьей на чемпионате Европы и второй на чемпионате России.