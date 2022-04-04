Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу популярности его профильного вида спорта — биатлона. По его мнению, в России биатлон более популярен, чем даже футбол и хоккей.

«Если брать наши национальные чемпионаты, то я не вижу, чтобы наш футбол и хоккей обсуждало так же много людей, сколько обсуждают биатлон. У меня сердце кровью обливается, когда матчи такого калибра как «Спартак» — «Локомотив» набирают рейтинги меньше соревнований по биатлону», — цитирует Sport24 Губерниева.

Также Губерниев выразил мнение, что причиной непопулярности футбола могут быть комментаторы. При этом он уточнил, что некоторые события — например, финал хоккея на Олимпиаде или матчи сборной России по футболу, превосходят по популярности биатлон, но в среднем за год за последним следят больше зрителей.