Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук считает, что Россию необходимо полностью исключить из международных спортивных федераций и Международного олимпийского комитета. По его словам, вернуть российских спортсменов можно только после выплаты страной компенсации Украине.

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте», — цитирует «РИА Новости» Бортничука.

Напомним, что большинство международных федераций уже временно отстранили российских спортсменов от всех соревнований.