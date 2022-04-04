Дубль «Зенита» одержал разгромную победу над второй командой «Чертаново» в матче ФНЛ-2 — 8:0.

После первого тайма петербуржцы выигрывали 2:0, а во второй половине забили целых шесть мячей.

Хет-трик у подопечных Владислава Радимова оформил Иван Тарасов (5-я, 51-я, 61-я минуты). Дубль оформил Михаил Черномырдин (72-я, 90+2). По голу забили Илья Вахания (44-я), Дмитрий Сергеев (68-я), Кирилл Фатеев (88-я).

«Зенит-2″ занимает второе место в нижней подгруппе группы 2 ФНЛ-2. На счету петербуржцев 13 очков после 7 игр. Чертаново-2» идёт пятым с 11 очками после 9 игр.