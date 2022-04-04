Российский лыжник Иван Якимушкин сменил тренера по окончании нынешнего сезона. Призёр Олимпийских игр 2022 года ушёл от Олега Перевозчикова к Юрию Бородавко.

«Иван ушел из моей группы к Бородавко, — цитирует «Спорт-Экспресс» Перевозчикова. — Он посчитал, что нужно выходить на другой уровень, тренироваться с более сильными спортсменами. Я его мнения не разделяю, но и препятствовать не собираюсь».

При этом Перевозчиков добавил, что не обижается на на Якимушкина, поскольку тот повёл себя достойно и спокойно обсудил с тренером своё решение.

У Юрия Бородавко в числе прочих занимается лидер сборной России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

На Играх в Пекине Якимушкин завоевал серебро в лыжном марафоне, а в 2021 году взял серебро чемпионата мира в эстафете.