На днях в российской прессе промелькнула новость: Антон Шунин вошёл в «Клуб Льва Яшина». Произошло это по итогам матча чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром». Рассказываем, что это за клуб, кто в него входит и кто ещё может войти.

Что такое Клуб Льва Яшина?

Символический «Клуб Льва Яшина» представляет собой список вратарей, которые провели на ноль сто и более матчей в официальных играх.

Клуб организовали в восьмидесятые годы Николай Жигулин и легенда советской спортивной статистики Константин Есенин, сын культового поэта Сергея Есенина.

Изначально в клубе учитывались только сухие матчи вратарей в чемпионате СССР. Легенда московского «Динамо» Лев Яшин стал первым в истории, кто достиг этой отметки, потому и клуб был назван его именем.

Позднее в зачёт были включены матчи на Кубок СССР, в еврокубках и за сборную страны.

Кто лидировал в Клубе Льва Яшина?

Яшин удерживал первое место в списке недолго: уже после зачёта еврокубковых матчей на первое место вырвался легенда киевского «Динамо» Евгений Рудаков, обошедший обладателя «Золотого мяча»-1963 на два «сухаря».

На излёте советской эпохи обоих динамовцев – киевского и московского – обогнал спартаковец Ринат Дасаев. Долгие годы именно он удерживал первую строчку в рейтинге.

В девяностые годы в России появлялись достойные вратари, но большинство из них уезжали за границу, а матчи за иностранные команды в «Клубе Яшина» до сих пор не учитываются. Если бы они входили в зачёт, то на первое место вырвался бы Станислав Черчесов, который половину своих «сухарей» сделал за заграничные команды.

Разумеется, когда учреждали этот клуб, речи об игре советских игроков за границей просто не могло быть. И такой пункт сейчас выглядит очень архаичным. В конце концов, тот же Черчесов поиграл в сильных чемпионатах Германии и Австрии, а Сергей Овчинников, например, — в Португалии.

Кто сейчас номер 1 в Клубе Льва Яшина?

Главным творцом рекордов нового поколения стал бессменный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Голкипер в 2012 году повторил достижение Яшина, а в 2015-м вышел на чистое первое место. Сейчас на его счету уже 339 игр, на целых 110 больше, чем у второго номера. И этот рекорд будет побит ещё очень нескоро – по крайней мере, серьёзных конкурентов у Акинфеева нет.

Зенитовцы

«Зенит» делегировал в «Клуб Яшина» четверых голкиперов, но двое из них провели в клубе из Санкт-Петербурга совсем немного: Александр Ткаченко играл два года, а Анзор Кавазашвили – один.

А вот Роман Березовский оставил после себя хорошую память в Петербурге, но главным зенитовским членом клуба стал, разумеется, Вячеслав Малафеев. Всю свою карьеру воспитанник питерского футбола провёл в «Зените» и на данный момент удерживает в клубе пятое место. Выше него – лишь упомянутые выше легенды: Акинфеев, Дасаев, Рудаков и Яшин.

Иностранцы

В «Клубе Льва Яшина» нет ограничений для иностранцев, и войти в него сможет любой легионер, сыгравшись на ноль 100 и более матчей за российские команды. На данный момент таких иностранцев всего два, и оба они довольно условные. Первым стал уже упомянутый голкипер сборной Армении и воспитанник советского футбола Роман Березовский.

Вторым же почётного результата добился бразилец Маринато Гильерме, который принял российское гражданство и сейчас считается россиянином.

Кто сейчас входит в «Клуб Льва Яшина»?

Сейчас в символическом клубе 31 вратарь. Новым членом клуба стал Антон Шунин, который продолжает традиции Льва Яшина и всю карьеру провёл в его родном московском «Динамо».

Четыре вратаря из 31 ещё продолжают карьеру: Игорь Акинфеев (ЦСКА, 1-е место, 339 матчей на ноль), Гильерме («Локомотив», 10-е место, 151 матч), Александр Беленов («Уфа», 24-е место, 115 матчей) и Антон Шунин («Динамо», 31-е место, 100 матчей).

Кто ещё может войти в «Клуб Льва Яшина»?

В ближайшие годы реальный кандидат на вступление лишь один – вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, у которого в зачёт набралось 82 матча. Теоретически на место в клубе может претендовать экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин (78 матчей), но ему для этого нужно вернуться из Греции в Россию.

Что даёт членство в «Клубе Льва Яшина»?

Попадание в Клуб Яшина не даёт ничего, кроме морального удовлетворения. Какие-то премии или хотя бы памятные значки вратари не получают, и лишь их клубы могут как-то поздравить их в индивидуальном порядке. Тем не менее, сто «сухарей» за карьеру – это очень классный показатель, который свидетельствует о высоком мастерстве стража ворот, а попадание в один ряд с великими – однозначный повод для гордости.