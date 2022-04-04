Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда». По словам 61-летнего спициалиста, это связано с семейными причинами: он хочет больше времени уделять внучкам.

«Когда второй раз я подписывал контракт с «Авангардом», у меня были мысли, что это мой последний контракт. Помимо хоккея, у меня есть семья, — цитирует «Спорт-Экспресс» Хартли. — Говорят, что я не хочу ехать в Омск, но это не так. Потому что когда я принял предложение «Авангарда», я рассчитывал ехать в Омск. И если есть то, о чем я жалею за эти 4 года, так это то, что мы так и не сыграли в Омске».

При этом тренер намекнул, что не думает о завершении тренерской карьеры и просто планирует «взять перерыв».

Под руководством Хартли «Авангард» дважды доходил до финала Кубка Гагарина и в 2021 году выиграл трофей, победив в финале ЦСКА.

В сезоне-2021/22 «Авангард» дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил «Металлургу» (3-4).