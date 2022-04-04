В Санкт-Петербурге на Васильевском острове состоялся турнир «Кубок Острова» по акробатическому рок-н-роллу и фестиваль для начинающих спортсменов «Кубок Вадима Синегубова», сообщает «Петербургский дневник».

Кубок Острова проводится регулярно с 2013 года. На торжественной церемонии открытия соревнований выступил президент Санкт-Петербургской федерации акробатического рок-н-ролла Павел Белов.

Всего в турнире приняли участие порядка 300 спортсменов.

«Выступили 17 клубов из Петербурга, приехала и команда из Гатчины, — сказал директор соревнований Александр Николаев. — По итогам турнира участники зарабатывают рейтинговые очки, которые учитываются при определении спортсменов и команд для выступлений на соревнованиях более высокого уровня – межрегиональных и всероссийских».

Следующим крупным соревнованием по акробатическому рок-н-роллу станет «Кубок Санкт-Петербурга», который пройдет 17 апреля.