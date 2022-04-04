В Петербурге в минувшее воскресенье отгремел “Ледниковый период”: шоу Ильи Авербуха приехало с гастролями в Северную столицу и собрало в “Юбилейном” лучших фигуристов страны и ярчайшие пары проекта.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев показали публике яркий номер “Катарина и Петруччо” — за него пара получила на проекте 12 баллов от судей. Для выступления артистам за мгновение накрыли стол прямо на катке! Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников во втором отделении показали чувственный номер “Your heart is as black as night”. Оба актера справились со своими номерами на сто процентов и не подвели партнерш — если бы вновь пришлось получать оценки арбитров, пары снова взяли бы максимум.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото — NVsport

В этом году в Петербург приехал по-настоящему звездный состав фигуристов — хедлайнерами шоу выступили те спортсмены, которые еще полтора месяца назад представляли нашу страну на Олимпиаде в Пекине. Виктория Синицина/Никита Кацалапов повторили для публики ритм-танец текущего сезона, а Евгения Тарасова/Владимир Морозов показали свой уже коронный “Титаник” — с этой постановки от Даниила Глейхенгауза, по сути, началось их сотрудничество со штабом Этери Тутберидзе.

Михаил Коляда. Фото NVsport

Камила Валиева выступала в шоу Ильи Авербуха впервые и дебют получился громким — в “Юбилейном” прозвучали обновленный, повзрослевший “Шторм” (переработанная короткая сезона-2020/21) и “Аватар”.

Камила Валиева. Фото NVsport

Безупречные Анастасия Мишина/Александр Галлямов погрузили зал в мир романтики с постановкой “Вечная любовь”.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото — NVsport

Два совершенно разных номера представил чемпион Европы Марк Кондратюк — уже ставшую классикой в его исполнении интерпретацию “Лебединого озера” и историю о марионетке под хит Sub Urban — Cradles. В телеграм-канале “ФлутцБергер” Марк признавался, что устал еще до исполнения второго номера, но на льду он отработал на все сто процентов. За этот вечер Кондратюк четырежды заходил на четверной сальхов и смог скрутить три.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото NVsport

Прославленные петербургские спортсмены стали еще одним украшением вечера — в шоу выступили Дмитрий Алиев, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева.

Елизавета Туктамышева. Фото NVsport

Дмитрий Алиев. Фото NVsport

Оригинальной постановкой выделился самый молодой ученик группы Алексея Мишина Евгений Семененко. Театральный грим, яркий костюм, который заметишь даже в кромешной тьме, музыка K-pop-группы TxT, зажигательная хореография — Илья Авербух после выступления Жени не мог подобрать слов.

Евгения Медведева. Фото — NVsport

Были в “Юбилейном” и премьеры — во первом отделении Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин презентовали абсолютно новую постановку “Любовь, похожая на сон”. Её фигуристы подготовили для шоу, посвященным юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото — NVsport

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в первом отделении откатала одну из лучших своих соревновательных программ — “Мемуары гейши” от Ше-Линн Бурн, переделанную в шоу-номер. Во втором отделении петербургскому зрителю предстал абсолютный эксклюзив: новую программу под композицию “Your Love” Димаша Кудайбергена. Фигуристку в Петербурге встречали громкими овациями — как и каждый её приезд.

Евгения Медведева. Фото NVsport

  Автор — Анастасия Матросова