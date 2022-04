В Петербурге в минувшее воскресенье отгремел “Ледниковый период”: шоу Ильи Авербуха приехало с гастролями в Северную столицу и собрало в “Юбилейном” лучших фигуристов страны и ярчайшие пары проекта.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев показали публике яркий номер “Катарина и Петруччо” — за него пара получила на проекте 12 баллов от судей. Для выступления артистам за мгновение накрыли стол прямо на катке! Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников во втором отделении показали чувственный номер “Your heart is as black as night”. Оба актера справились со своими номерами на сто процентов и не подвели партнерш — если бы вновь пришлось получать оценки арбитров, пары снова взяли бы максимум.

В этом году в Петербург приехал по-настоящему звездный состав фигуристов — хедлайнерами шоу выступили те спортсмены, которые еще полтора месяца назад представляли нашу страну на Олимпиаде в Пекине. Виктория Синицина/Никита Кацалапов повторили для публики ритм-танец текущего сезона, а Евгения Тарасова/Владимир Морозов показали свой уже коронный “Титаник” — с этой постановки от Даниила Глейхенгауза, по сути, началось их сотрудничество со штабом Этери Тутберидзе.

Камила Валиева выступала в шоу Ильи Авербуха впервые и дебют получился громким — в “Юбилейном” прозвучали обновленный, повзрослевший “Шторм” (переработанная короткая сезона-2020/21) и “Аватар”.

Безупречные Анастасия Мишина/Александр Галлямов погрузили зал в мир романтики с постановкой “Вечная любовь”.

Два совершенно разных номера представил чемпион Европы Марк Кондратюк — уже ставшую классикой в его исполнении интерпретацию “Лебединого озера” и историю о марионетке под хит Sub Urban — Cradles. В телеграм-канале “ФлутцБергер” Марк признавался, что устал еще до исполнения второго номера, но на льду он отработал на все сто процентов. За этот вечер Кондратюк четырежды заходил на четверной сальхов и смог скрутить три.

Прославленные петербургские спортсмены стали еще одним украшением вечера — в шоу выступили Дмитрий Алиев, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева.

Оригинальной постановкой выделился самый молодой ученик группы Алексея Мишина Евгений Семененко. Театральный грим, яркий костюм, который заметишь даже в кромешной тьме, музыка K-pop-группы TxT, зажигательная хореография — Илья Авербух после выступления Жени не мог подобрать слов.

Были в “Юбилейном” и премьеры — во первом отделении Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин презентовали абсолютно новую постановку “Любовь, похожая на сон”. Её фигуристы подготовили для шоу, посвященным юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в первом отделении откатала одну из лучших своих соревновательных программ — “Мемуары гейши” от Ше-Линн Бурн, переделанную в шоу-номер. Во втором отделении петербургскому зрителю предстал абсолютный эксклюзив: новую программу под композицию “Your Love” Димаша Кудайбергена. Фигуристку в Петербурге встречали громкими овациями — как и каждый её приезд.

Автор — Анастасия Матросова