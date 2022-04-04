СКА победил ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2:1. Игра состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

Счёт уже на второй минуте открыли гости: Александр Попов отличился с передачи Андрея Светлакова. Во втором периоде сперва Степан Фальковский после паса Андрея Кузьменко забросил ответную шайбу на 28-й минуте. На 39-й Никита Гусев нанёс победный бросок. Ассистировали ему Игорь Ожиганов и Михаил Воробьёв.

Подопечные Романа Ротенберга сравняли счёт в серии после поражения в первой игре 0-1.

Третья и четвёртая встречи состоятся в Москве 6 и 8 апреля.