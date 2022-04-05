Два тренера «Локомотива» — Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин — покинули тренерский штаб клуба, сообщает официальный сайт желензодорожников. При этом они продолжат работу в структуре «Локо» на других должностях.

«Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее «Локомотива», — заявил гендиректор «Локо» Владимир Леонченко.

Накануне было объявлено, что пост главного тренера «Локомотива» займёт многолетний тренер вратарей Заур Хапов.

Напомним, что весной после введения санкций в отношении российских клубов «Локомотив» оставил главный тренер Маркус Гисдоль. Команду временно возглавил Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него тренерской лицензии формальным исполняющим обязанности числился Дмитрий Лоськов. Комппер остался в тренерском штабе и будет помогать Лоськову.