Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что пока не может исполнять четверные прыжки.

«Надеюсь, хотя бы пять (четверных) у меня получится. У меня травма на ноге, поэтому пока без четверных», — сказала Самоделкина в интервью YouTube-каналу «Фигурка».

Самоделкиной в феврале 2007 года исполнилось 15 лет. Следующий сезон станет для нее первым международным на взрослом уровне. Она представляет школу ЦСКА. В марте фигуристка приняла участие в Кубке Первого канала в составе команды-победителя. На чемпионате России-2022 она заняла пятое место.