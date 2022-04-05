Организаторы Уимблдонского теннисного турнира могут отстранить российских теннисистов от участия в соревнованиях в 2022 году, утверждает The Telegraph. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и Международная теннисная ассоциация допустили россиян к участию в своих турнирах, но под нейтральным флагом. Однако Уимблдон не подчиняется правилам ATP, WTA и ITF и может полностью лишить Россию права выступать на кортах турнира.

Ранее сообщалось, что данное решение организаторы могут принять в случае приказа министерства спорта Великобритании, однако источник отмечает, что они могут это сделать и в индивидуальном порядке по собственной инициативе.

Отметим, что теннис — один из немногих видов спорта, в которых россияне ещё имеют право участия в международных турнирах.