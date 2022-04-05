Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев оценил решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко организовать ледовое шоу на Донбассе.

«Сейчас непростые времена для всех. Но в ДНР живут люди, дети и спортсмены, — цитирует «Спорт-Экспресс» Свищева. — И такие важные социальные культурно-спортивные мероприятия необходимы в любое время. Я благодарен Евгению Плющенко, что он не побоялся в этот сложный момент».

Ранее Плющенко заявил о намерении провести ледовое шоу в ДНР. По его словам, он прорабатывает данный вопрос с министром спорта РФ Олегом Матыциным.