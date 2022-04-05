Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская объяснила, почему массового отъезда спортсменов из России не стоит ждать. Напомним, что российские спортсмены в связи с санкциями были временно исключены из практически всех международных турниров в подавляющем большинстве видов спорта, включая фигурное катание.

«Переходы в другие страны будут абсолютно точечные. И уходить будут не лучшие, — цитирует gazeta.ru Бутырскую. — Всегда так было: кто не мог конкурировать в нашей стране, сам искал себе легкий путь, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх».

По её словам, уезжать будут только те спортсмены, которые не смогут пробиться в составы сборных России.