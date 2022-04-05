Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова сообщила, что её дочь Дарья Виролайнен хочет возобновить спортивную карьеру. Российская биатлонистка не выступает с сезона-2021/22.

«Она хочет вернуться, но я не знаю, как у нее получится. Потому что ей уже 33… Хотя я и в 36 выступала», — цитирует «Комсомольская правда» Анфису Резцову. Она сообщила, что Виролайнен два месяца назад родила третьего сына.

Напомним, что другая дочь Анфисы Резцовой — Кристина Резцова — в 2022 году взяла серебро и бронзу Олимпийских игр в Пекине.

Виролайнен за свою карьеру дважды попадала на подиумы на Кубках мира в личных гонках.