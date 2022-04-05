Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду-1976 и известный журналист Елена Вайцеховская объяснила, почему миру невыгодно отстранять Россию от международных стартов.

«С мировой спортивной площадки насильственно убран крупный игрок, — написала Вайцеховская в Телеграм-канале. — На первых порах — всё замечательно: медали делят те, кто до них никогда не дотягивался, география чемпионов ширится, «остальной мир» ликует.

Но почти сразу становится актуальным вопрос: как много потребуется времени, чтобы компенсировать совершенно объективную потерю в плане уровня результатов, интриг, завязанных на противостоянии с сильнейшими, и интереса ТВ и спонсоров».

По мнению Вайцеховской, если дисквалификация затянется, то рейтинги спорта упадут.

Напомним, что российские спортсмены в связи с санкциями были отстранены от участия в международных стартах почти во всех видах спорта.