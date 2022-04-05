Популярнейший сайт развлекательного контента Reddit устроил одну из величайших «пиксельных битв» в истории. Суть её заключается в рисовании на огромном полотне с помощью разноцветных пикселей, причём один участник может поставить не больше одной точки в течение определённого времени.

Участники битвы могут рисовать в своей зоне, либо закрашивать чужие работы. Многие объединялись в крупные сообщества, чтобы рисовать большие эффектные арты.

Победителя в подобной битве не объявляется, однако по итогам её стоит признать, что одним из наиболее успешных сообществ стали поклонники Зинедина Зидана. В левом нижнем углу они изобразили флаг Франции и портрет легендарного футболиста и тренера.

Также на пиксельной битве можно заметить флаги и гербы стран, портреты людей, арты по популярным франшизам и даже мемы.