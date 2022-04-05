Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего СКА Никиту Гусева с юбилейным матчем в Континентальной хоккейной лиге. Вторая игра финала Западной конференции в Кубке Гагарина между СКА и ЦСКА завершилась победой петербуржцев 2:1, Гусев забросил победную шайбу.

«Поздравляем с этим юбилеем, он вносит вклад в победу. Он может играть и еще намного лучше. В ситуации с его голом была проделана большая работа всей пятерки», — цитирует «Петербургский дневник» Ротенберга.

СКА сравнял счёт в серии 1-1, следующая игра состоится в Москве 6 апреля, четвёртый матч также пройдёт в столице 8 апреля.