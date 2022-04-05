Финская тяжелоатлетка Анни Вуохийоки оставила свою должность в совете Национального олимпийского комитета Финляндии. По данным СМИ, причиной стали сексуальные домогательства. Как пишет «Коммерсант», 33-летняя Вуохийоки якобы приставала к хоккеистам сборной Финляндии на Олимпиаде-2022.

При этом глава Федерации хоккея страны Гарри Нумелла заявил, что жалоб от самих спортсменов жалоб не поступало, потому что они «не видели смысла запускать какой-то процесс».

Отметим, что на Олимпийских играх в Пекине сборная Финляндии завоевала золотые медали в хоккейном турнире.

Неделю назад НОК Финляндии покинул глава отдела спорта высших достижений Мика Лехтимяки, которого обвиняют в домогательстве к сотрудницам и отправке сообщений неподобающего характера.

Вуохийоки в 2018 году взяла бронзу на чемпионате Европы-2018 в весовой категории до 63 кг. Также она приняла участие в Олимпиаде-2016.