Церемонию вручения наград ISU Skating Awards перенесли на 2023 год. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте Международной федерации конькобежного спорта.

Отмечается, что одной из причин стала ситуация вокруг Украины.

Таким образом, вручение наград состоится в 2023 году за два сезона сразу — 2021/22 и 2022/23.

Награды ISU Skating Awards вручаются с 2020 года в номинациях «лучший фигурист», «лучший костюм», «лучшая программа», «лучший новичок», «лучший хореограф», «лучший тренер» и награда «за особые достижения».