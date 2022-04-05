Международный союз конькобежцев объявил о переносе чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 из столицы Финляндии Хельсинки в город Эспоо. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте ISU.

Чемпионат Европы должен пройти с 23 по 29 января 2023 года. Пока неизвестно, допустят ли до участия в нём россиян. ISU временно отстранил российских спортсменов от участия во всех международных турнирах.

Также в пресс-релизе ISU говорится о выделении украинским федерациям конькобежного спорта 200 тысяч швейцарских франков.