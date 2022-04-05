Завершились первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В Лиссабоне «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счётом 3:1. К перерыву «красные» вели 2:0 благодаря голам Ибраимы Конате (17-я минута) и Садио Мане (34-я). На 49-й Дарвин Нуньес отыграл один мяч, Луис Диас установил окончательный счёт встречи на 87-й минуте.

«Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел дома «Атлетико» — 1:0. Единственный мяч провёл Кевин Де Брёйне на 70-й минуте встречи.

Ответные матчи состоятся 13 апреля в Ливерпуле и Мадриде соответственно.

В двух других четвертьфиналах сыграют «Вильярреал» — «Бавария» и «Челси» — «Реал». Их первые матчи пройдут 6 марта.