Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, тренер Александр Жулин высказался о возможности смены гражданства российскими спортсменами. Напомним, что в связи с ситуацией в Украине россияне были отстранены от участия в международных стартах. Жулин не считает смену гражданства в таких условиях предательством.

«О каком предательстве может идти речь, если человек просто хочет выступать? — цитирует Sport24 Жулина. — Кто-то вообще может не захотеть выступать за другую страну. Вы можете представить, если Анна Щербакова поменяет гражданство и будет представлять другую страну? Все же понимают, кто она. Знают, что она русская, а всех русских сейчас уничтожают и считают изгоями».

Жулин призвал спортсменов не строить долгоиграющие планы, а пока просто ждать и продолжать тренировки.