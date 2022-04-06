Российская фигуристка Елизавета Шанаева нашла себе нового партнёра в танцах на льду. Как сообщает «Матч ТВ», Шанаева присоединилась к группе Александра Жулина и будет выступать в паре с Павлом Дроздом.

Как сообщалось ранее, бывший партнёр Шанаевой Девид Нарижный будет выступать с Аннабель Морозов, ранее выступавшей с Андреем Багиным.

Елизавета Шанаева в паре с Дэвидом Нарижным выигрывала бронзу юниорского Гран-при и юниорского чемпионата мира в 2020 году.

Сезон-2021/22 стал для Шанаевой и Нарижного дебютным на взрослом международном уровне. Пара заняла третье место на турнирах в Загребе и Будапеште, стала четвёртой в Варшаве и девятой на этапе Гран-при в Канаде.

Павел Дрозд ранее выступал с Аллой Лободой, Ксенией Конкиной, а сезон-2021/22 провёл с Анжеликой Абачкиной.