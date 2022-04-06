Сегодня, 6 апреля, состоялось заседание судейского комитета Российского футбольного союза. На нём было принято решение о наказании для футбольных арбитров по итогам 23-го тура чемпионата России.

Три судьи были отстранены до конца сезона. Ими стали Игорь Панин, судивший матч ЦСКА — «Урал» (2:2), Алексей Сухой, обслуживавший игру «Краснодар» — «Динамо» (0:1), а также Артём Любимов, который на той же встрече работал видеоассистентом.

Также на одну игру отстранён арбитр матча «Локомотив» — «Спартак» (1:0) Сергей Карасёв, а видеоассистент Павел Шадыханов дисквалифицирован на два матча.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала решения судей в этих играх ошибочными.