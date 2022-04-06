Бывший капитан «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин проходит обучение во французском университете Лиможа, сообщает «РИА Новости». По окончании обучения он получит международный сертификат УЕФА для футбольных менеджеров.

Отмечается, что получение сертификата позволит ему занимать высокие управленческие посты, а также заниматься менеджментом в спорте. Заключительный этап и защита проекта состоятся в сентябре этого года.

С января Аршавин занимает пост заместителя гендиректора «Зенита», до этого он был директором департамента по развитию молодежного футбола в клубе.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год. В общей сложности он провёл за сине-бело-голубых 376 матчей, забил 80 мячей, выиграл три чемпионата, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.