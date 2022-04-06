Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что его полугодичная дисквалификация вполне может быть продлена. В интервью «Матч ТВ» он рассказал, что в ФИДЕ хотят отстранить на более долгий срок.

«Я только что получил информацию от гендиректора ФИДЕ Сутовского, что он будет добиваться моего дальнейшего отстранения, полгода им мало, — цитирует «Матч ТВ» Карякина. — Каким образом выяснил? Мой близкий друг пранкер позвонил ему от имени министра спорта Украины.

Сутовский рассказал ему, что будет добиваться моего отстранения, если меня не отстранят, то он сам уйдет. Это типичная манера чиновников — начать с малого».

Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев в связи с публичной поддержкой действий России в отношении Украины.