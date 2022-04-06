Сегодня, 6 апреля, состоится третий матч финала Западной конференции Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА.

Игра пройдёт в Москве на «Арене ЦСКА» и стартует в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

После двух игр в Санкт-Петербурге счёт в серии равный — 1-1. В первом матче ЦСКА выиграл 3:1, во втором СКА взял реванш — 2:1. Серия продлится до четырёх побед.

В регулярном сезоне КХЛ-2021/22 армейские клубы успели провести между собой три матча. В первых двух ЦСКА победил 4:0 и 3:1, а в третьей СКА одолел соперника — 3:2.

Предыдущие два сезона (за исключением прерванного Кубка Гагарина-2020) ЦСКА и СКА также встречались в финале «Запада», и все три раза победили москвичи. В 2021 году ЦСКА выиграл серию 4-2, в 2019-м — 4-3, в 2018-м — 4-2.

В 2016 году ЦСКА также выиграл серию 4-0, а в 2015-м первенствовали петербуржцы — 4-3.