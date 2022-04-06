Российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова примут участие в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мероприятие пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 16 апреля. Оно приурочено ко дню рождения двукратного олимпийского чемпиона и тренера и было перенесено с 20 ноября.

Отметим, что Косторная и Трусова в сезоне-2020/21 ушли от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Однако через год они вернулись обратно к Тутберидзе. В этом сезоне Косторная объявила о втором уходе от Тутберидзе — на этот раз к Елене Буяновой.

Александра Трусова в сезоне-2021/22 заняла второе место на Олимпиаде-2022, взяла серебро на чемпионате России и бронзу на чемпионате Европы. Косторная пропустила большую часть нынешнего сезона из-за травмы.

Помимо Трусовой и Косторной, в шоу должны принять участие олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова, олимпийский чемпион-2022 в команде Марк Кондратюк, а также чемпионы мира Елизавета Туктамышева, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда. Также планируется участие Гнома Гномыча — сына Евгения Плющенко Александра.